سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:19 م 10/02/2026

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.7 جنيه للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و55.9جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك مصر: 55.7 جنيه للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و55.9 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.71 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و55.93 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.67 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و55.88 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.66 جنيه للشراء، بزيادة 35 قرشًا، و55.89 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

