21 صورة.. استمرار تقطيع وفك كوبري السيدة عائشة

كتب : محمد نصار

12:34 م 10/02/2026
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (4)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (3)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (2)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (5)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (6)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (7)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (8)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (9)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (10)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (11)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (13)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (12)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (14)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (15)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (16)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (17)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (18)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (20)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (19)
  • عرض 21 صورة
    فك كوبري السيدة عائشة (21)

تصوير- نادر نبيل:

تواصل محافظة القاهرة تنفيذ أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تطوير المنطقة، ضمن جهود الحفاظ على الطابع التاريخي للقاهرة.

وشدّد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على القائمين على تنفيذ الأعمال بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين العمال والمواطنين، مع التأكيد على توضيح المسارات المرورية البديلة لحين الانتهاء من أعمال الفك والإزالة.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشروع يستهدف تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية متكاملة، تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، فضلًا عن قربها من منطقة تلال الفسطاط، بما يسهم في تعزيز القيمة السياحية والتاريخية للمنطقة.

فك كوبري السيدة عائشة كوبري السيدة عائشة تطوير السيدة عائشة

