لقي شاب مصرعه داخل حفرة أسفل أحد المنازل بقرية فرقص التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، أثناء مشاركته في أعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار، ليضاف اسمه إلى قائمة ضحايا تلك الممارسات الخطرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول محمود ط. ع.، 33 عامًا، مقيم بقرية معصرة صاوي، إلى مستشفى طامية المركزي جثة هامدة، عقب تعرضه لحادث داخل أحد المنازل بالقرية.

وكشفت التحريات أن الشاب يعمل بأحد معارض السيارات، وتم استئجاره برفقة 6 آخرين من قِبل صاحب منزل بقرية فرقص، التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن محل إقامة الضحية، للمشاركة في أعمال تنقيب عن الآثار أسفل المنزل.

وأضافت التحريات أنه جرى حفر بئر عميق أسفل المنزل بعمق 15 مترًا، وبعرض يقارب 3 أمتار، وأثناء قيام الشاب بمد كابل كهرباء داخل الحفرة، تعرض لصعق كهربائي مفاجئ أودى بحياته في الحال، أثناء تواجده داخل البئر.

وجرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى طامية المركزي، حيث أكد الكشف الطبي أن الوفاة جاءت نتيجة الصعق الكهربائي.

وأُخطرت نيابة طامية بالواقعة، والتي قررت التحفظ على جثة الشاب داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، مع سرعة ضبط وإحضار صاحب المنزل، ومباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الواقعة لتنضم إلى سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها محافظة الفيوم مؤخراً؛ حيث باتت أعمال التنقيب غير المشروعة تحصد الأرواح، محولة أحلام الثراء السريع إلى جنائز مؤلمة، وسط تحذيرات أمنية مشددة من مخاطر الحفر العشوائي أسفل المنازل وفي المناطق الجبلية.