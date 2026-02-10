إعلان

جلسات حكي وألغاز ذهنية في المكتبة المتنقلة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:58 ص 10/02/2026

المكتبة المتنقلة بالبحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، من خلال المكتبة المتنقلة، وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ثقافية وتفاعلية متميزة داخل معهد بسنتواي الإعدادي بقرية بسنتواي بمركز أبو حمص، وذلك ضمن حملة "اقرأ… فكر لمستقبل أفضل".

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، شملت جلسات حكي قصصي، ومسابقات ثقافية وألغاز ذهنية، إلى جانب ورش تلوين بألوان المياه على أشكال الجبس.

كما شملت الأنشطة ورشة لتأليف القصص، وورشًا لتنمية المهارات اليدوية والفنية، بما يسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشهدت الفعاليات أيضًا تنظيم محاضرة توعوية حول أهمية المكتبات العامة ودورها الثقافي في خدمة المجتمع، مع إتاحة الاطلاع الداخلي على الكتب وتشجيع الطلاب على القراءة الحرة، بما يسهم في توسيع مداركهم وتنمية حب المعرفة لديهم.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص مكتبة مصر العامة على توسيع نطاق الخدمات الثقافية والمعرفية، والوصول بها إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المكتبة المتنقلة بالبحيرة مكتبة مصر العامة بدمنهور المنطقة الأزهرية بالبحيرة معهد بسنتواي الإعدادي بقرية بسنتواي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من شركة الأتوبيس الترددي على أنباء واقعة التحرش
أخبار مصر

أول تعليق من شركة الأتوبيس الترددي على أنباء واقعة التحرش
تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
شئون عربية و دولية

تحقيق لرويترز: الإمارات تمول معسكرا سريا لتدريب الدعم السريع في إثيوبيا
"غيب براحتك وخلي بالك".. شوبير يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إصابته
رياضة محلية

"غيب براحتك وخلي بالك".. شوبير يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إصابته
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
أخبار مصر

التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي
هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح
رياضة محلية

هل تدخل حسام حسن لإلغاء الدوري؟.. إعلامي يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة