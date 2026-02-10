جلسات حكي وألغاز ذهنية في المكتبة المتنقلة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، من خلال المكتبة المتنقلة، وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ثقافية وتفاعلية متميزة داخل معهد بسنتواي الإعدادي بقرية بسنتواي بمركز أبو حمص، وذلك ضمن حملة "اقرأ… فكر لمستقبل أفضل".

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، شملت جلسات حكي قصصي، ومسابقات ثقافية وألغاز ذهنية، إلى جانب ورش تلوين بألوان المياه على أشكال الجبس.

كما شملت الأنشطة ورشة لتأليف القصص، وورشًا لتنمية المهارات اليدوية والفنية، بما يسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشهدت الفعاليات أيضًا تنظيم محاضرة توعوية حول أهمية المكتبات العامة ودورها الثقافي في خدمة المجتمع، مع إتاحة الاطلاع الداخلي على الكتب وتشجيع الطلاب على القراءة الحرة، بما يسهم في توسيع مداركهم وتنمية حب المعرفة لديهم.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص مكتبة مصر العامة على توسيع نطاق الخدمات الثقافية والمعرفية، والوصول بها إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.