صور.. افتتاح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بتخفيضات حتي 25%

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يقام حتى 19 فبراير 2026.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدًا من أجل توفير السلع، وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع في إنشاء المعارض والمنافذ سواء أسواق اليوم الواحد أو معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

المعرض يُقام بالتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والغرفة التجارية بالقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على مساحة 3500 م، موزعة على دورين، ويشارك فيه نحو 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين، بالإضافة إلى جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن تنوع السلع المعروضة وتوافرها بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

ويوفر المعرض مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، من لحوم ودواجن وزيوت وسكر وأرز وبقوليات وياميش رمضان، بالإضافة إلى منتجات أخرى، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25% مقارنة بأسعار السوق.