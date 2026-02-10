أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة شملت 6 مدارس بقريتي العفادرة والتناغة الشرقية التابعة لإدارة ساحل سليم التعليمية، لمتابعة تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف المتابعات الميدانية داخل المؤسسات التعليمية، ورافقه خلال الجولة كمال عبد الرحمن وكيل إدارة ساحل سليم ومسؤولو المتابعة الميدانية.

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة نزلة باخوم الابتدائية المشتركة التي تضم 6 فصول دراسية، أعقبها زيارة مدرسة التناغة الشرقية الثانوية المشتركة ذات الـ 8 فصول، ثم مدرسة النصر الابتدائية بالعفادرة التي تضم 40 فصلاً، ومدرسة العفادرة الابتدائية المشتركة (17 فصلاً)، ومدرسة العفادرة الإعدادية المشتركة، حيث تابع انتظام الدراسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بكل منها.

وخلال الجولة، تفقد دسوقي مدرسة التناغة الشرقية للتعليم الأساسي التي تضم 20 فصلًا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إضافة إلى قاعة رياض أطفال، واطلع على سير العملية التعليمية وتفعيل البرامج العلاجية. ووجّه بمنح قيادات المدرسة شهادات تقدير لتميزهم في العمل وارتفاع مستوى الطلاب وانضباط المعلمين، مؤكدًا أنهم نموذج يُحتذى به لمديري المدارس والعاملين. كما أشاد بمستوى النظافة واستخدام الوسائل التعليمية وتفعيل الأنشطة المدرسية، وخاصة تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية.

وخلال تفقده للفصول وحضوره بعض الحصص، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام الدراسة في مختلف المراحل، واستمع لشرح المعلمين وتابع مستوى الطلاب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية ومتابعة السلوك والمواظبة أولًا بأول. كما تابع أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس.

وشدد دسوقي على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة، ومنها تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في جميع المواد، وتطبيق برامج القرائية بالمرحلة الابتدائية، ومتابعة الغياب اليومي، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، إلى جانب تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية لخلق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة. كما وجّه بتنفيذ ندوات توعوية ضمن تعزيز دور المشاركة المجتمعية.