خريطة الأنشطة الدعوية بأسيوط في رمضان -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جاهزية جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وفي مقدمتها مديرية الأوقاف التي أعدت خطة موسعة لتنفيذ سلسلة من الأنشطة الدعوية والدينية طوال أيام الشهر الكريم، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية ونشر الوعي الديني الوسطي، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن خطة الأنشطة تستهدف تعظيم الاستفادة من المساجد الكبرى والزوايا المصرح لها بإقامة الشعائر، من خلال تنظيم الدروس الدينية، والمجالس العلمية، وخاطرة التراويح، والملتقيات الفكرية، إلى جانب تكثيف القوافل الدعوية في القرى والمراكز، مع الالتزام التام بضوابط وزارة الأوقاف، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين المديرية والأجهزة التنفيذية.

وأشار أبو النصر إلى دعمه الكامل لجميع البرامج الدينية والتوعوية، داعيًا الله أن يحفظ مصر، وأن تبقى المساجد منارات علمية وثقافية تُسهم في نشر الفكر المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ وسطية الإسلام.

واستعرض المحافظ خطة مديرية الأوقاف بقيادة فضيلة الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل الوزارة، والتي تضمنت إطلاق حملة كبرى لنظافة المساجد قبل رمضان واستمرارها طوال الشهر، وتنظيم دروس العصر اليومية في 1819 مسجدًا، والقوافل الدعوية يوم الاثنين أسبوعيًا، والدروس الأسبوعية يوم الأربعاء، إضافة إلى خاطرة التراويح اليومية في عدد من المساجد.

كما تشمل الخطة عقد الملتقى الفكري الرئيسي بمسجد الهلالي بمدينة أسيوط، إلى جانب تنظيم 20 ملتقى فكريًا فرعيًا بالإدارات المختلفة من أول رمضان وحتى 29 رمضان، بواقع درس بعد العصر وآخر بعد العشاء، يحاضر فيها قيادات المديرية وأساتذة الأزهر الشريف. وتشمل الأنشطة كذلك انعقاد المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف في 96 مسجدًا كل يوم ثلاثاء.

وأوضح المحافظ أن الخطة تتضمن أيضًا الدروس المنهجية بـ 131 مسجدًا في الفقه والتفسير والحديث والسيرة والعقيدة والأخلاق، إلى جانب 21 مجلسًا علميًا لشرح كتب التراث، وتنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل يومي الأحد والأربعاء في 1206 مساجد، وقراءة وشرح البردة الشريفة أسبوعيًا في 73 مسجدًا، بالإضافة إلى 5 مجالس للإقراء بمشاركة عمداء وأساتذة الأزهر.

وتشمل الأنشطة كذلك 61 ندوة أسبوعية بمراكز الشباب، و4 ندوات بقصر ثقافة أسيوط، إلى جانب انعقاد الملتقى الفكري للواعظات بمسجد البقلي على مدار 29 يومًا بمشاركة 58 واعظة، لشرح أحكام الصيام وآدابه، وتنظيم 44 لقاءً للمرأة داخل المساجد، و22 لقاءً توعويًا بمشاركة واعظات متخصصات.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 22 قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة، و4 قوافل "الرحمة والمواساة" لزيارة المستشفيات ودور الأيتام، و4 قوافل دعوية لذوي الهمم (الصم والبكم)، و22 لقاءً توعويًا بالمدارس بالتنسيق مع التربية والتعليم، إلى جانب المشاركة في 16 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور عيد علي أن المديرية ستعقد مقارئ للأئمة والجمهور في 166 مسجدًا، إضافة إلى مقرأة نموذجية بمسجد البقلي وأخرى للقراءات، وتنظيم 8 مقارئ فجرية يومي الاثنين والخميس، وتنفيذ برنامج "صحح تلاوتك" في 70 مسجدًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، إلى جانب 22 مقرأة قرآنية بعد صلاة الجمعة. وتم اعتماد 36 مسجدًا للاعتكاف و309 مساجد لإقامة التهجد.

وأشار وكيل الوزارة إلى تكليف فرق المتابعة والإدارات المختصة بالتكثيف الميداني للتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية والضوابط المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدًا الدور الحيوي لمساجد أسيوط في نشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء وحب الوطن.