الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن الصور الأولى لشكل محطات وعربات ترام الرمل بعد تطويره، في إطار مشروع يستهدف تحديث البنية التحتية ومواجهة الكثافة السكانية المرتفعة بشرق المدينة، والحد من الاختناقات المرورية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، ستظهر عربات ترام الرمل باللون الأزرق التاريخي المعروف، حفاظًا على الطابع التراثي للترام، فيما جاءت تصميمات المحطات مشابهة لمحطات المترو، حيث تتوزع بين محطات سطحية وأخرى علوية، إضافة إلى محطة داخل نفق مفتوح.

14 محطة سطحية بترام الرمل

ويبلغ إجمالي طول مسار الترام الممتد من محطة الرمل وحتى فيكتوريا 14.106 كم، موزعة بواقع 7.469 كم مسار سطحي بنسبة 52%، و6.361 كم مسار علوي بنسبة 47%، إضافة إلى 276 مترًا مسار نفق مفتوح.

ويمر الترام بـ 24 محطة، منها 14 محطة سطحية هي: محطة الرمل، الإبراهيمية، سسبورتنج، كليوباترا، مصطفى كامل، رمسيس، جليم، قصر الصفا، سان ستيفانو، لوران، سيدي بشر.

محطة الجامعة داخل نفق مفتوح

ويضم مسار ترام الرمل 9 محطات علوية، هي: الأزاريطة، مصطفى زيان، الشاطبي، رشدي، سيدي جابر، الهدايا، الوزارة، الكرنك، باكوس، صفر، شدس، فيكتوريا، بالإضافة إلى محطة واحدة داخل نفق مفتوح هي محطة الجامعة.

ويسهم المشروع بعد الانتهاء منه في رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 220 ألف راكب يوميًا، وتقليص زمن الرحلة إلى 33 دقيقة، مع تقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، بما يحقق انتظامًا وكفاءة حقيقية في الخدمة.

الحفاظ على تراث الإسكندرية

وأكدت محافظة الإسكندرية أن الحفاظ على هوية المدن لا يعني تجميدها، بل تطويرها بشكل متوازن يحمي التراث ويواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، مشددة على أن التطوير لا يتعارض مع الأصالة، بل قد يكون السبيل الوحيد لصونها واستدامتها.