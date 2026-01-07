أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بزيارة الكنيسة المطرانية ببنها لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، وسط حضور مكثف من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، وبمشاركة اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق، المخابرات العامة ببنها، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ أن روح المودة التي تجمع المصريين هي حائط الصد الأول ضد أي محاولات للتفرقة، مشيراً إلى أن مصر بمسلميها ومسيحييها تعيش أزهى عصور التلاحم الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا مكسيموس عن تقديره لحرص المحافظ والوفد المرافق له على المشاركة في العيد، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس القيمة الحقيقية للمواطنة المصرية.

رافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والأستاذ وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، إلى جانب رجال الدين الإسلامي يتقدمهم الدكتور عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ مجدي آتا، وكيل الأزهر الشريف بالقليوبية، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.