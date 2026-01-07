إعلان

بعد معاناة شهرين.. بدء رصف "الشارع الجديد" بالباجور لإنهاء أزمة المرور

كتب : أحمد الباهي

12:44 م 07/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بدء رصف شارع الجيش بالمنوفية
  • عرض 4 صورة
    انتهاء رصف جزء كبير من الطريق
  • عرض 4 صورة
    قيادات رئاسة مدينة الباجور تتابع الرصف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال رصف شارع الجيش - المعروف باسم الشارع الجديد- أمام مركز الشرطة، ضمن خطة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من أعمال التكسير والتجهيز بالشارع.

وأكد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، أن الشارع يُعد من المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة، مشددًا على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع عدم تعطيل الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع سامح مطر رئيس قطاع الإشغالات، سير الأعمال ميدانيًا، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

جديد بالذكر أن أعمال التطوير بدأت في الشارع الرئيسي للمدينة منذ أكثر من شهرين، والذي سبب أزمة لقائدي المركبات نتيجة العبور بالسيارات عبر مطبات وبقايا حجارة كسر وهبوط أرضية بالجملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الباجور المنوفية رصف الشارع الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

هل نظام محاسبة الاستهلاك في عدادات الكهرباء الكودية مختلف؟.. مصدر يكشف
مصراوى TV

هل نظام محاسبة الاستهلاك في عدادات الكهرباء الكودية مختلف؟.. مصدر يكشف
"بحبكم وعايز أبقى دكتور".. طفل يكتب رسالة مؤثرة لفريق طبي أنقذ حياته بالبحيرة
أخبار المحافظات

"بحبكم وعايز أبقى دكتور".. طفل يكتب رسالة مؤثرة لفريق طبي أنقذ حياته بالبحيرة
لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)
لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد
رياضة محلية

لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح