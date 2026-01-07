بعد معاناة شهرين.. بدء رصف "الشارع الجديد" بالباجور لإنهاء أزمة المرور

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق أعمال رصف شارع الجيش - المعروف باسم الشارع الجديد- أمام مركز الشرطة، ضمن خطة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من أعمال التكسير والتجهيز بالشارع.

وأكد فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، أن الشارع يُعد من المحاور الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة، مشددًا على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع عدم تعطيل الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع سامح مطر رئيس قطاع الإشغالات، سير الأعمال ميدانيًا، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

جديد بالذكر أن أعمال التطوير بدأت في الشارع الرئيسي للمدينة منذ أكثر من شهرين، والذي سبب أزمة لقائدي المركبات نتيجة العبور بالسيارات عبر مطبات وبقايا حجارة كسر وهبوط أرضية بالجملة.