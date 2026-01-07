إعلان

محافظ بني سويف يزور دار أيتام صديقات الكتاب المقدس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

كتب : حمدي سليمان

11:07 ص 07/01/2026
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لدار ايتام الكتاب المقدس لتقديم التهنئة بالعيد (3)
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لدار ايتام الكتاب المقدس لتقديم التهنئة بالعيد (4)
    جانب من زيارة محافظ بني سويف لدار ايتام الكتاب المقدس لتقديم التهنئة بالعيد (2)

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بحي مقبل بمدينة بنى سويف، للمعايدة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومشاركة الأطفال فرحتهم بهذه المناسبة، في تقليد سنوي لإدخال البهجة والسرور على نفوس نزلاء الدار.

جاءت الزيارة بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، و المسؤولين والمشرفين بالدار.

وقدم محافظ بني سويف التهنئة للقائمين على الدار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحرص على مداعبة الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

كما استمع إلى عدد من الأغاني الوطنية والفقرات الغنائية والتي جسدت حبهم وانتمائهم لمصر، وتميزت ببساطة الأسلوب وسلاسة الأداء وفق المناهج التربوية المتبعة داخل الدار.

و طالب المحافظ الأطفال بضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام، المقرر استئنافها مطلع الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الميلاد، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق.

محافظ بني سويف محمد هاني غنيم دار أيتام صديقات الكتاب المقدس عيد الميلاد

