محافظ المنيا يتابع انتظام التصويت في اليوم الثاني من مركز السيطرة

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، وذلك لضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية بجميع لجان المحافظة.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أية معوقات حتى الآن، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وتتواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات ورؤساء المراكز، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأضاف محافظ المنيا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقَ أية بلاغات أو شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية خلال يومها الأول، مؤكدًا أن الأمور سارت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في أجواء من الحرية والشفافية، بما يسهم في دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا داخل 5 دوائر انتخابية، تضم 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين وناخبات، وتستمر أعمال التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة لحظية من غرفة عمليات المحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية.