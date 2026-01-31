إعلان

رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بتونا الجبل في المنيا (صور)

كتب : جمال محمد

12:51 م 31/01/2026
المنيا - جمال محمد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المركز التكنولوجي بقرية "تونا الجبل" ضمن مجمع الخدمات الحكومية بالقرية بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمود أنيس، سكرتير عام محافظة المنيا، حول مجمع الخدمات الحكومية الذي يضم ثلاثة أدوار، حيث يحتضن الدور الأرضي المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات للمواطنين، بينما تضم الأدوار العلوية باقي الإدارات الخدمية.

وأوضح السكرتير العام أن المجمع مصمم لتجميع مختلف الخدمات الحكومية في مكان واحد لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ويضم المركز التكنولوجي 17 شباكًا لتقديم خدمات متنوعة، منها السجل المدني، مكتب البريد، التموين، الوحدة المحلية، التضامن الاجتماعي، والشهر العقاري، ليخدم نحو 42 ألف مواطن من قاطني القرى والعزب والنجوع التابعة لتونا الجبل، مع توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم.

وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع موظفي المركز حول معدلات التردد اليومية للمواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم خدمات سريعة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين في القرى.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تونا الجبل محافظة المنيا حياة كريمة

