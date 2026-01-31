المنيا - جمال محمد:

يترقب آلاف الطلاب الذين أدوا امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا ظهور النتيجة خلال الأسبوع الجاري.

وقال صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الكنترولات ما زالت تواصل رصد الدرجات حتى اليوم، وعقب الانتهاء من المراجعة سيتم إعلان النتيجة رسميًا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 119,301 طالبًا وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تنشر النتيجة عبر رابط الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا التالي : اضغط هنا