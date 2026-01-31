إعلان

"وقعت من الدور العاشر".. مصرع سيدة سقطت من شرفة شقتها بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:28 م 31/01/2026

جثة سيدة - صورة أرشيفية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق العاشر في أحد العقارات بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط السيدة من ارتفاع داخل عقار سكني بشارع الشيعة المتفرع من شارع 12، وانتقلت على الفور قوة من ضباط القسم وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشفت الفحوصات أن المتوفاة تُدعى نجلاء م.م، تبلغ من العمر 42 عامًا، وأصيبت بكسور وجروح بالغة أدت إلى وفاتها فور وصولها إلى مستشفى جمال حماده.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وطلبت المباحث تحريات حول الحادث، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

