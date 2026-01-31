إعلان

بنسبة نجاح 85.2%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:47 م 31/01/2026

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (2)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 85.2%، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضحت البيانات الإحصائية أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 109,658 طالبًا وطالبة، حضر منهم 109,186، فيما بلغ إجمالي الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 93,081 طالبًا وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، موجّهًا الشكر لأولياء الأمور على جهودهم ومساهمتهم في تفوق أبنائهم. كما أعلن الدكتور عربي أبو زيد عن رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمديرية عبر الرابط: من هنا

وتم أيضًا الإعلان عن فتح باب التظلمات من النتيجة اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 فبراير 2026 ولمدة 15 يومًا، لإتاحة الفرصة للطلاب لمراجعة أوراق إجاباتهم وفق القواعد المنظمة.

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (1)

