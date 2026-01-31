إعلان

انتشال جثة شاب بعد 15 يومًا من غرقه في نهر النيل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:58 م 31/01/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد غرقه بمياه نهر النيل بقرية الطوايل في محيط محطة مياه البوحة، دائرة مركز شرطة ساقلتة، منذ حوالي 15 يومًا.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة بالواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة تعود للمدعو "بدوي أ"، 25 عامًا، الذي كان متغيبًا عن أسرته منذ 15 يومًا، وقد أدى طول فترة الغياب إلى تحلل الجثة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الإنقاذ النهري انتشال جثة جثة شاب نهر النيل محطة مياه البوحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني
أخبار مصر

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام
مدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق
زووم

5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان