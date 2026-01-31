انتشال جثة شاب بعد 15 يومًا من غرقه في نهر النيل بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر، بعد غرقه بمياه نهر النيل بقرية الطوايل في محيط محطة مياه البوحة، دائرة مركز شرطة ساقلتة، منذ حوالي 15 يومًا.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة بالواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة تعود للمدعو "بدوي أ"، 25 عامًا، الذي كان متغيبًا عن أسرته منذ 15 يومًا، وقد أدى طول فترة الغياب إلى تحلل الجثة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.