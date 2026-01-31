مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

- -
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:00

تونس

جميع المباريات

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

كتب : هند عواد

01:40 م 31/01/2026 تعديل في 01:42 م
أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

