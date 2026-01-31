تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
كتب : هند عواد
أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالآتي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا
خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: مروان عثمان