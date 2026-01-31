إعلان

شركة سياحية تُهدي مراوح لعدد من المدارس بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

12:28 م 31/01/2026
    توزيع مراوح حائط على مدارس قري مبادرة حياة كريمة
    شركة سياحية توزع مراوح حائح على مدارس قري حياة كريمة

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للواء ياسر عبد الشافي لاستلام مجموعة من الأجهزة الكهربائية، ضمت مراوح حائط مهداة من إحدى الشركات السياحية، بحضور محمد عرفة، مدير إدارة المراسي، تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المدارس.

ويهدف التوزيع إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة في فصل الصيف، مشيدًا بالدور الوطني والمسؤول الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم جهود التنمية، وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التعليم.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بما يليق بأهالي أسوان، ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ترجمة حقيقية لرؤية الدولة والقيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من الشراكات المجتمعية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ودعم قطاع التعليم باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توظيف كافة أوجه الدعم المتاحة لتحقيق الصالح العام وتخفيف الأعباء عن الأهالي والمواطنين بكافة القرى والنجوع.

إسماعيل كمال محافظ أسوان ياسر عبد الشافي محافظة أسوان

