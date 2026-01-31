بعد واقعة سرقة كبيرة.. الصين تنصح رعاياها بعدم زيارة اليابان

د ب أ

نصحت السفارة الصينية في طوكيو المواطنين الصينيين مجددا بالامتناع عن زيارة اليابان، عقب حادث قامت فيه مجموعة من المواطنين الصينيين واليابانيين بسرقة حقائب سفر يبدو أنها تحتوي على ما إجمالية 423 مليون ين نقدا في طوكيو.

وأصدرت السفارة التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها طلبت من الشرطة اليابانية حل قضية السرقة في أقرب وقت ممكن وضمان سلامة المواطنيين الصينيين في اليابان، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

ووقع الحادث في تايتو وارد في العاصمة اليابانية مساء الخميس. ولم يذكر المنشور أن هناك مواطنين يابانيين بين الضحايا ،بينما شدد على أن المواطنيين الصينيين تعرضوا لهجوم بما بدا أنه رذاذ الغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن الصين نصحت في نوفمبر الماضي رعاياها بعدم السفر إلى اليابان بسبب تصريحات لرئيسة وزراءها ساناي تاكايشي حول تايوان، قالت فيها إن أي هجوم صيني على تايوان سيشكل "خطرا وجوديا" يمكن أن يدفع اليابان لممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مع الاشارة إلى أن تايوان تقع قرب ممرات شحن حيوية

وأثارت هذه التصريحات غضب الصين وطالبت بسحبه.