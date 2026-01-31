إعلان

7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"

كتب : محمد صلاح

12:22 م 31/01/2026

عدادات الكهرباء الكارت

حدَّد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" قطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على "فيسبوك"، 7 نصائح للمشتركين بشأن الاستخدام الأمثل لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، التي يتم شحنها عبر الكروت.

كيف يستفيد المشترك من خاصية "الوقت الصديق"؟

تأكَّد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادي؛ حتى يستفيد المشترك من خاصية "الوقت الصديق-friendly time" أيام الجُّمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمني لشرائح الاستهلاك.

التأكد من صحة مبلغ الشحن

- ضع الكارت في العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات.

- استلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن.

- وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن.

تسجيل رسالة الخطأ error

- في حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ error التي تظهر بالعداد، وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة.

- ضرورة متابعة المبلغ المتبقي بالعداد؛ ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك.

- عدم فتح غطاء روزتة العداد "أطراف التوصيل" لتجنب الغرامة المالية.

