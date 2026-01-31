إعلان

قبل ساعات من افتتاحه رسميًا.. الانتهاء من الترتيبات الفنية لتشغيل معبر رفح

كتب : مصراوي

02:06 م 31/01/2026

الانتهاء من الترتيبات الفنية لتشغيل معبر رفح

وكالات

قبل ساعات من فتح معبر رفح رسميا أما حركة العبور للفلسطينيين ، أعلنت قناة العربية- الحدث، انتهاء الترتيبات الفنية لتشغيل المعبر أمام المسافرين.

وأكدت قناة العربية الحدث، أن كشوفات المسافرين تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أنه بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل المعبر، سيتم فتحه بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين القادم، بينما سيعمل غدا الأحد بشكل تجريبي لاختبار آليات العمل في المعبر.

في المقابل، لا تزال المتابعات جارية بشأن آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وإمكانية توسيع الفئات المشمولة بالسفر في حال سارت العملية بسلاسة.

وكان رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث أعلن أمس الجمعة، أن الافتتاح الرسمي لمعبر رفح بالاتجاهين سيكون ابتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق ٢ فبراير ٢٠٢٦. وأضاف أن الأحد ١ فبراير المقبل، سيكون يوماً تجريبياً لآليات العمل في المعبر.

