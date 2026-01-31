إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد والذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:20 م 31/01/2026

ارتفعت أسعار البيض، والفول، والدقيق، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 31-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

170 جنيها لكيلو الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور

20جنيهًا لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والدقيق والزيت واللحوم اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

