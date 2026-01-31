بأسلحة بيضاء.. إحالة 3 متهمين لقتل نجار للجنايات في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، ثلاثة متهمين بتهم استعراض القوة والعنف وقتل نجار يقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى"، لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وحددت المحكمة جلسة يوم 11 مارس 2026، موعدًا لمحاكمتهم أمام "الدائرة الأولى" بمحكمة جنايات فوه، برئاسة المستشار خالد قطب بدرالدين، وعضوية المستشار محمد مبروك عبدالعاطي، والمستشار محمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 14596 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 5007 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

وكشف قرار إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات فوه عن اتهام النيابة العامة لكل من المدعو "إبراهيم ا.م.ر.ا.ا"، 20 عامًا، و"محمد ش.أ.أ.ي.ش"، 19 عامًا، و"رحيم ش.أ.أ.ي.ش"، 16 عامًا، بأنهم في يوم 1 أغسطس 2025 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا باستخدامها ضد المجني عليه أحمد رأفت إبراهيم الابياوي، بهدف ترويعه وإلحاق الأذى المادي به، والتأثير على إرادته لفرض السطوة عليه، مما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر، مع حملهم أسلحة بيضاء وأدوات أخرى مستخدمة في الواقعة.

وتلت هذه الجريمة جريمة أخرى، حيث قتلوا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعد أن توجهوا إلى منزله وبحوزتهم الأسلحة البيضاء، وما إن شاهدوه بادر المتهم الأول بطعنه ما استقر في بطنه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. وكان المتهم الثاني يمنع من يحاول الدفاع عن المجني عليه، فيما كان المتهم الثالث متواجدًا لمساندتهما.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة حيازة أسلحة بيضاء "سكين" وأدوات وزجاجات فارغة تستخدم في الاعتداء على الناس دون مسوغ قانوني، وحيازة سلاح أبيض "مطواه قرن غزال" بدون ترخيص.