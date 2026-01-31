إعلان

الحبس سنة غيابيًا للنائبة البرلمانية السابقة في اتهامها بدهس شاب بالخطأ

كتب : أحمد عادل

02:12 م 31/01/2026

ضبط سيدة - تعبيرية

كتب- أحمد عادل:
عاقبت محكمة جنح منشأة ناصر، اليوم السبت، غيابيًا النائبة السابقة منى جاب الله بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 1,000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، في اتهامها بقتل شاب عن طريق الخطأ في حادث مروري بشارع صلاح سالم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت النائبة السابقة – التي أُفرج عنها بكفالة – إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامها بالتسبب في وفاة شاب إثر حادث سير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم، أسفر عن وفاة شاب.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة تقودها منى جاب الله بالمجني عليه أثناء وقوفه على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

محكمة جنح منشأة ناصر منى جاب الله شارع صلاح سالم حادث مروري

