بالصور- حملات التموين بأسوان تضبط المخالفين بين المخابز والأسواق

أسوان - إيهاب عمران:

واصلت مديرية التموين بأسوان حملاتها المكثفة للتفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، بالتنسيق مع اللجان المشتركة المختصة، لضبط الأسواق ومنع الغش والاحتكار، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بالجودة المطلوبة.

وقال المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين، إن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان جودة الخبز المدعم وانضباط حركة الأسعار وتوافر السلع بالمنافذ المختلفة.

وأضاف "أبو الحسن" أن الحملات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 104 محاضر مخالفة، شملت: 73 مخالفة بالمخابز البلدية، تتعلق بنقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج رغم توافر الرصيد، والتصرف في كميات الدقيق، وعدم الإعلان عن الأسعار أو استخراج الشهادات الصحية، و29 مخالفة بالأسواق، تضمنت سلعًا غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات مجهولة المصدر، ومحاضر تجميع الدقيق، والتلاعب بالأنشطة التموينية.

وأشار مدير التموين إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها تجاه جميع المخالفات المحررة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الحملات المشتركة لمواجهة أي تجاوزات تمس صحة وسلامة المواطنين.