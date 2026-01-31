بالصور.. 3 آلاف سائح يتوافدون على معالم سانت كاترين بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، توافد رحلات سياحية من مختلف دول العالم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن المدينة استقبلت 2400 سائح أجنبي و600 زائر مصري، بإجمالي 3 آلاف سائح، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامجهم السياحية خلال فترة تواجدهم.

وأشار "الغمريني" إلى تحسن ملحوظ في حالة الطقس، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية بعد أن كانت 12 درجة، بينما الصغرى وصلت إلى 6 درجات بعد أن كانت 2 درجة، ما شجع معظم الزوار على صعود جبل موسى لقضاء الليل والاستمتاع بغروب وشروق الشمس مع قمم الجبال وامتداد السحب في الصباح الباكر.

وأضاف "الغمريني" أن برامج السياحة للزائرين تضمنت زيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة المقدسة، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير والمكتبة، بالإضافة إلى صعود جبل موسى وجبل المناجاة، وزيارة قبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران وجبل عباس وجبل الصناع، وتجربة الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات على قمم الجبال وداخل الوديان، إلى جانب التجول داخل محمية سانت كاترين