إعلان

بالصور.. 3 آلاف سائح يتوافدون على معالم سانت كاترين بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

11:58 ص 31/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    اقبال سياحي
  • عرض 16 صورة
    اقبال سياحي على سانت كاترين
  • عرض 16 صورة
    الاقبال على زيارة المقاصد السياحية
  • عرض 16 صورة
    التحول داخل الوديان
  • عرض 16 صورة
    اقبال سياحي على زيارة مدينة كاترين
  • عرض 16 صورة
    التفويج
  • عرض 16 صورة
    السائحون
  • عرض 16 صورة
    تفقد معالم الدير
  • عرض 16 صورة
    توافد السائحين
  • عرض 16 صورة
    التوافد على زيارة الدير
  • عرض 16 صورة
    زيارة شجرة العليقة
  • عرض 16 صورة
    سائحون من مختلف الجنسيات
  • عرض 16 صورة
    توافد السائحين على المدينة
  • عرض 16 صورة
    هبوط الدير
  • عرض 16 صورة
    دخول الدير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، توافد رحلات سياحية من مختلف دول العالم.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إن المدينة استقبلت 2400 سائح أجنبي و600 زائر مصري، بإجمالي 3 آلاف سائح، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامجهم السياحية خلال فترة تواجدهم.

وأشار "الغمريني" إلى تحسن ملحوظ في حالة الطقس، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية بعد أن كانت 12 درجة، بينما الصغرى وصلت إلى 6 درجات بعد أن كانت 2 درجة، ما شجع معظم الزوار على صعود جبل موسى لقضاء الليل والاستمتاع بغروب وشروق الشمس مع قمم الجبال وامتداد السحب في الصباح الباكر.

وأضاف "الغمريني" أن برامج السياحة للزائرين تضمنت زيارة دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة المقدسة، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، ومتحف الدير والمكتبة، بالإضافة إلى صعود جبل موسى وجبل المناجاة، وزيارة قبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران وجبل عباس وجبل الصناع، وتجربة الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات على قمم الجبال وداخل الوديان، إلى جانب التجول داخل محمية سانت كاترين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة سانت كاترين محافظة جنوب سيناء دير سانت كاترين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يكشف اللغز: هل حسن شحاتة اشتغل مع المنتخب بالشيوخ؟
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
أخبار مصر

"مدبولي" يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
شئون عربية و دولية

إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
رياضة محلية

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان