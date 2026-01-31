إعلان

متطرفون مسلحون يقتلون العشرات في شمال شرق نيجيريا

كتب : مصراوي

02:20 م 31/01/2026

مسلحين - ارشيفية

(أ ب)

قال مسؤولو الأمن النيجيري اليوم السبت، إن متطرفين مسلحين في شمال شرق نيجيريا قتلوا العشرات من الأشخاص أوائل الأسبوع الماضي، في هجمات منفصلة استهدفت موقع بناء ومنشأة عسكرية.

وقال ضابط من قيادة شرطة ولاية بورنو لوكالة أسوشيتد برس، إن المسلحين قتلوا 25 عامل بناء على الأقل خلال كمين أمس الأول الخميس، في بلدة سابون جوري في الولاية. وتحدث الضابط مشترطا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث مع الصحفيين.

وغالبا ما ترفض السلطات في نيجيريا التأكيد علانية حصيلة الوفيات في الهجمات مستشهدة بأسباب أمنية.

وقال المسؤول الشرطي "أنها حصيلة مدمرة، ويشير إسلوب الهجمات مباشرة إلى متمردي بوكو حرام الذين يقاومون منذ فترة طويلة المشاريع التطويرية في تلك المناطق".

وبدأت بوكو حرام وهي جماعة جهادية محلية في نيجيريا، النشاط المسلح في 2009 لمقاومة التعليم الغربي وفرض تفسيرهم المتطرف للشريعة الإسلامية.

وأكد عبد الرحمن بوني، وهو ضابط بارز بقوة المهام المدنية المشتركة، وهي جماعة من المتطوعين تساعد الجيش على محاربة الجماعات المتطرفة والعصابات المسلحة، أن 25 عامل بناء على الأقل قتلوا خلال هجوم أمس الأول الخميس.

وقال بوني والضابط، إن مقاتلين متطرفين مدعومين بالطائرات المسيرة المسلحة، داهموا قاعدة عسكرية في هجوم منفصل في نفس البلدة قبل ساعات. وذكر الضابط أن القتلى هم تسعة جنود وفردين من قوة المهام المدنية بينما تم إجلاء 16 فرد أمن مصابا لتلقي العلاج الطبي عقب تبادل إطلاق النار الكثيف.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان الهجوم على القاعدة من تنفيذ جماعة بوكو حرام أم التنظيم المنافس لها وهو تنظيم الدولة الإسلامية -ولاية غرب أفريقيا، وينشط كلاهما في المنطقة.

مسلحون نيجيريا متطرفين مسلحين

