تأييد حبس مسؤول بـ"الكاراتيه" في قضية وفاة اللاعب يوسف (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

01:21 م 31/01/2026
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أيدت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم السبت، حكم الحبس لمدة 3 سنوات الصادر بحق رئيس اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، لعدم استئنافه على الحكم.

كما قررت المحكمة إحالة أوراق كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، إلى اللجنة العليا بالقاهرة، في واقعة اتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة اللاعب يوسف.

- تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 7258 لسنة 2025، إلى بطولة الجمهورية للكاراتيه (تحت 17 عامًا) التي أقيمت في فبراير 2025، حيث كشفت التحقيقات عن وجود إخلال جسيم بالواجبات الوظيفية واللوائح المنظمة.

وأظهرت أوراق القضية أن الطاقم الطبي المتواجد أثناء البطولة كان مكوّنًا من طالبين بكلية العلاج الطبيعي لا يحملان تراخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى غياب سيارة إسعاف مجهزة، واستبدالها بسيارة نقل موتى، وعدم توفير جهاز الصدمات القلبية (AED)، بالمخالفة لقرارات وزارة الشباب والرياضة.

- مسار التقاضي

وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت حكمًا سابقًا بإدانة المسؤولين الثلاثة بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، مع إلزامهم بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه.

واستند الحكم إلى تقرير الطب الشرعي الذي أشار إلى أن عدم توفير رعاية طبية مؤهلة أسهم في تأخر الإسعافات العاجلة للمجني عليه عقب سقوطه، مما أدى إلى تدهور حالته ووفاته.


