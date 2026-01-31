إعلان

"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات

كتب : هاني صابر

12:25 م 31/01/2026 تعديل في 12:33 م

الفنانة ريهام عبد الغفور

تصدر اسم الفنانة ريهام عبدالغفور، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها مرتدية الحجاب.

وظهرت ريهام عبدالغفور بالحجاب على بوستر مسلسلها "حكاية نرجس" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت قناتي "الحياة" و "دي إم سي"، بوستر تشويقي للفنانة ريهام عبد الغفور بمسلسل "حكاية نرجس".

مسلسل "حكاية نرجس" يسلط الضوء على قضية شائكة نادرا ما تناقش دراميا بجرأة، حيث تتناول "حكاية نرجس" الألم الصامت الذي تعانيه النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي.

"حكاية نرجس" بطولة ريهام عبدالغفور، حمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، أحمد عزمي وآخرون، تأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء.

ريهام عبدالغفور

