حبس أب وشقيقه في واقعة خطف ابنه بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، اليوم السبت، حبس والد الطفل وشقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة خطف الطفل من أمام منزل جدته بمدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وأصدرت النيابة قرارًا بتسليم الطفل لجدته من ناحية الأم لحين انتهاء التحقيقات.

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر لحظة اختفاء الطفل أمام المنزل، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشيال ميديا.

وبفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهما والد الطفل وشقيقه، وأن الطفل كان يقيم مع جدته بعد زواج والدته، في ظل خلافات أسرية حول حق الأب في رؤية نجله، الأمر الذي دفعه لارتكاب الواقعة.