تخفيضات 30%.. رئيس مدينة طور سيناء يفتتح سوق اليوم الواحد بتوشكى

افتتح علي حماده، رئيس مدينة الطور بمحافظة سيناء، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بمنطقة توشكى بمدينة طور سيناء، والذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والتموينية، واللحوم، والخضروات، والفاكهة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق التجارية، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين الوحدة المحلية للمدينة ومديرية التموين، والغرفة التجارية.

وقال رئيس المدينة، إن نسبة التخفيض على كافة السلع بلغت 30%، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، دعمًا للمواطنين وتلبيةً لاحتياجاتهم المعيشية بأسعار مخفضة.

وأشار أنه جرى تنفيذ سوق اليوم الواحد في أكثر من منطقة من قبل، من بينها حي 88 وحدة، وأمام دلتا ماركت، وجارٍ حاليًا الاستعداد لإقامة معرض "أهلاً رمضان" خلال الأيام المقبلة، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين.

وأكد أنه جاري متابعة جودة السلع المعروضة، والتأكد من التزام العارضين بالأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات وبرعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الدولة تحرص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.