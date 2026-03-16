غارات إسرائيلية تستهدف جنوب وشرق لبنان



وكالات

يواصل الطيران الإسرائيلي قصف قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان منذ فجر اليوم الاثنين.

وفي جنوب البلاد استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مناطق: "مرتفعات جبل الريحان في اقليم التفاح، وبلدات ميفدون وتول، وبلدة السلطانية، ومدينة الخيام، ومنطقة شقرا جنوب لبنان بلدة كفرصير".

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على قرى في قضاء بنت جبيل وقصف مدفعي لأطراف دبين ومحيط نهر الخردلي.

وفي شرق البلاد استهدفت الغارات: بلدة يحمر في البقاع الغربي، وفقا لروسيا اليوم.