إسرائيل تخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية طارئة



وكالات

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية طارئة، بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، وفق معلومات نشرتها الصحافة الإسرائيلية.

وأقرّ الوزراء هذه الحزمة البالغة 2.6 مليار شيكل خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة.

وستُستخدم هذه الأموال لشراء معدات أمنية ولتلبية الاحتياجات العاجلة، بحسب صحيفة هآرتس التي لم تكشف مزيدًا من التفاصيل.

وبحسب وثيقة وزارة المالية المُقدّمة للوزراء، والتي بثّتها وسائل إعلام إسرائيلية صباح الأحد، بينها قناة N12 التلفزيونية، فإنه نظرًا لشدة القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية.

كما تنصّ الوثيقة على أن هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصريًا إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال.

وسيموَّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار، والتي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس.

ومن المتوقع أن يُقرّها الكنيست بحلول 31 مارس، وفق تقارير صحافية.

ولم تُصدر حكومة بنيامين نتانياهو أي تعليق رسمي حول الموضوع حتى الآن، كما لم تُحدد وجهة إنفاق هذه الأموال.

في المقابل، نفى وزير الخارجية، غدعون ساعر، الأحد، إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بوجود نقص في صواريخها الاعتراضية.

وقال ردا على سؤال حول الموضوع أثناء زيارته موقعاً تعرّض مؤخرا لقصف صاروخي إيراني: "الجواب هو لا".