الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات أعلى دائري المريوطية

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث تصادم مروع وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بين 3 سيارات، أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية.

وأسفر الحادث عن انقلاب سيارتي نقل، بالإضافة إلى تهشم سيارة ملاكي، مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية وتوقف جزئي لحركة السير أعلى الطريق الدائري بالمريوطية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري في اتجاه منطقة المريوطية.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الخدمات المرورية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته ونقل المصابين.

المعاينة الأولية والفحص أكد وقوع تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وآخرى ملاكي، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، تسبب في انقلاب سيارتي النقل بحمولتهما على نهر الطريق.

الفحص بين أيضا أن السيارة الملاكي تعرضت لأضرار بالغة وتهشم أجزاء كبيرة منها.