ترامب: أملك الحق المطلق لإعادة فرض الرسوم الجمركية

كتب : مصراوي

08:06 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لديه الحق المطلق في إعادة فرض الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا التعرفات التي أقرّها.

كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "لدي الحق المطلق في فرض رسوم جمركية بشكل آخر، وقد بدأت القيام بذلك".

وفرض ترامب بعد فترة وجيزة من حكم المحكمة العليا، رسوما أخرى جديدة بنسبة 10% بموجب قانون مختلف.

وفي منشور آخر مساء الأحد على المنصة نفسها، انتقد ترامب القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج لوقفه أوامر الاستدعاء الصادرة بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إطار تحقيق بشأن التكاليف المرتبطة بتجديدات المقر الرئيسي للبنك.

وقال ترامب: "ما فعله بواسبيرج في قضية باول المتأخر جدا، والعديد من القضايا الأخرى، لا علاقة له بالقانون، وأسبابه سياسية".

وانتقد ترامب باول بشكل متكرر ووجه له إهانات بسبب سياسات البنك المركزي المتعلقة بتحديد سعر الفائدة الرئيسي.

وأعلن صراحة تفضيله لأسعار الفائدة المنخفضة، وانتقد باول وحاول عزل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية اتهامات بالاحتيال تتعلق بقرض عقاري.

وفي يناير، بدت المحكمة العليا متشككة في محاولات ترامب لإقالة كوك، بحيث أعربت أغلبية القضاة عن شكوكها في أن الإدارة أظهرت سببا كافيا لعزلها.

قال ترامب في منشوره: "هذه المحكمة العاجزة والمخجلة لم تكن هي ما أراده مؤسسونا العظماء. إنهم يضرون بلادنا، وسيستمرون في ذلك".

وتابع: "كل ما يمكنني فعله، كرئيس، هو فضح سلوكهم السيئ هذا التصريح بشأن المحكمة العليا لن يسبب لي سوى المشكلات في المستقبل، لكنني أشعر بأنه من واجبي قول الحقيقة"، وفقا لسكاي نيوز.

