حصر شامل للمباني والملكيات حول محور "سمير فرج" بالأقصر

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة أعمال الحصر العمراني وتحديد الملكيات بنطاق محور اللواء سمير فرج الذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي لخدمة الحركة السياحية من مطار الأقصر الدولي شرق النيل إلى المناطق الأثرية غرب النيل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المحاور التنموية الجديدة وتنفيذاً للقرارات الجمهورية المنظمة.

وتناول الاجتماع آليات إعداد حصر دقيق وشامل لكافة التجمعات السكنية الواقعة بنطاق المحور، مع تحديد الملكيات الخاصة والأراضي الفضاء وأراضي أملاك الدولة والحيز العمراني المعتمد، حيث يستهدف الحصر المنطقة الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبي محور سمير فرج، لضمان حوكمة استغلال الأراضي ومنع أي تعديات أو نمو عشوائي في هذه المنطقة الحيوية، وتنفيذاً للقرارين الجمهوريين رقم 17 لسنة 2023 ورقم 233 لسنة 2016.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية التخطيط العمراني والمساحة والأملاك والوحدات المحلية، لسرعة الانتهاء من الحصر والتدقيق وأعمال الرفع المساحي بنطاق محور اللواء سمير فرج، تنفيذاً للقرارات الجمهورية المنظمة ولتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني ومدير التخطيط العمراني، ومصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، وأحمد أبوعيش رئيس مدينة الزينية، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، ومحمود عبدالله مدير أملاك الدولة بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي الإدارات الهندسية والشبكات.