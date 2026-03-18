استقبلت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، يرافقه وفد من الكنيسة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في لقاء حمل رسائل واضحة بشأن ترابط أبناء المحافظة وترسيخ قيم المحبة والمواطنة. وتناقلت وسائل إعلام محلية ومصرية تفاصيل الزيارة وما شهدته من تأكيدات متبادلة على روح التآخي بين أبناء الوطن.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء تقديرها لهذه اللفتة الطيبة، مشيدة بما تعكسه الزيارة من مشاعر صادقة وروح أخوية بين أبناء الوادي الجديد، مشددة على أن مثل هذه المناسبات تعبر عن معدن المصريين الأصيل، وقدرتهم الدائمة على التكاتف في مختلف المناسبات الوطنية والدينية.

كما دعت الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته، وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه خير البلاد وجميع المواطنين.

ولم يقتصر اللقاء على التهنئة بعيد الفطر المبارك، بل امتد إلى مناقشة ملف خدمي مهم يتعلق ببحث تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع كنسي جديد، بما يتيح مساحة أوسع للأنشطة الدينية والاجتماعية التي تخدم أبناء الكنيسة بالمحافظة.

ويأتي هذا التوجه في إطار ما تؤكد عليه الدولة من دعم لقيم المواطنة وبناء الإنسان، عبر توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المجتمعية والدينية بصورة منظمة وآمنة.