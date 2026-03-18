أصيب ثلاثةُ أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم عنيف بين دراجة نارية وتروسيكل أمام محطة وقود بقرية "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.

كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع حين اصطدمت دراجة نارية بتروسيكل في موقع بارز بالقرية، ما أسفر عن إصابة كلٍّ من: أحمد علاء الدين عبدالمنعم (31 عامًا)، ويوسف خليل أحمد الجوهري (50 عامًا)، ووليد جمال عبدالناصر (42 عامًا)، وجميعهم من مقيمي قرية الكفاح بمركز الفرافرة.

تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الثلاثة لتلقّي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للشروع في التحقيقات.