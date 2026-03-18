إعلان

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

09:52 م 18/03/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب ثلاثةُ أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم عنيف بين دراجة نارية وتروسيكل أمام محطة وقود بقرية "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.

كشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع حين اصطدمت دراجة نارية بتروسيكل في موقع بارز بالقرية، ما أسفر عن إصابة كلٍّ من: أحمد علاء الدين عبدالمنعم (31 عامًا)، ويوسف خليل أحمد الجوهري (50 عامًا)، ووليد جمال عبدالناصر (42 عامًا)، وجميعهم من مقيمي قرية الكفاح بمركز الفرافرة.

تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الثلاثة لتلقّي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للشروع في التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري الفرافرة تصادم دراجة نارية تروسيكل مصابون مركز الفرافرة مستشفى الفرافرة المركزي محافظة الوادي الجديد

أحدث الموضوعات

دراما و تليفزيون

دراما و تليفزيون

رياضة عربية وعالمية

جنة الصائم

حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

