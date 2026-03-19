قطر للطاقة: تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية

كتب : مصراوي

05:43 ص 19/03/2026

هجمات صاروخية - ارشيفية

أعلنت قطر للطاقة في بيان لها صباح اليوم الخميس عن هجمات صاروخية استهدفت مرافقها للغاز الطبيعي المسال وتسببت بحرائق وأضرار مادية.

قال البيان، إنه بالإضافة إلى الهجوم السابق على مدينة راس لفان الصناعية يوم الأربعاء الذي أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة، تؤكد قطر للطاقة أنه في وقت مبكر من صباح يوم الخميس تعرضت عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية تسببت بحرائق وتعرضت للمزيد من الأضرار الجسيمة.

وأشار البيان إلى أنه تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار، ولم تقع أي إصابات نتيجة الهجمات، وفقا لروسيا اليوم.

