أوقاف جنوب سيناء تجهز 1000 شنطة مواد غذائية

كتب : رضا السيد

07:49 م 18/03/2026
    كميت من المواد الغذائية
    تجهيز المواد الغذائية
    المواد الغذائية

سلمت مديرية أوقاف جنوب سيناء 1000 شنطة مواد غذائية، لمديرية التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تجهيز وإعداد هذه الشنط في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على المشاركة الفعالة في جهود الدولة لدعم الأسر المستحقة، خاصة خلال هذه الفترة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه في صورة كريمة ومنظمة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المديرية حريصة على تفعيل مبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكد أن عملية التوزيع تجري وفقًا لضوابط دقيقة وقواعد بيانات معتمدة، بما يضمن العدالة في التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

