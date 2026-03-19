ترامب: إسرائيل قصفت حقل غاز جنوب فارس دون علم واشنطن أو تورط الدوحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على حقل غاز جنوب فارس في إيران، وأن قطر لم تكن متورطة فيه بأي شكل.

قال ترامب في تصريحات له اليوم، إن إسرائيل بدافع الغضب مما جرى في الشرق الأوسط، قامت بشن هجوم عنيف على منشأة رئيسية تُعرف باسم حقل غاز جنوب فارس في إيران.

وأضاف ترامب أنه قد تم استهداف جزء صغير نسبيًا من هذا الحقل بأكمله، لم تكن الولايات المتحدة على علم بهذا الهجوم تحديدًا، كما أن دولة قطر لم تكن متورطة فيه بأي شكل من الأشكال، ولم يكن لديها أي علم مسبق بحدوثه.

وتابع: "للأسف، لم تكن إيران على دراية بهذه الحقائق أو بأي من المعلومات ذات صلة بالهجوم على جنوب فارس، فقامت بشكل غير مبرر وغير عادل بمهاجمة جزء من منشأة الغاز الطبيعي المسال في قطر".

أكد أن إسرائيل لن تقوم بأي هجمات أخرى تتعلق بهذا الحقل بالغ الأهمية والقيمة، إلا إذا قررت إيران، بشكل غير حكيم، مهاجمة دولة بريئة جدًا، وهي في هذه الحالة قطر، وفي هذه الحالة، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمساعدة أو دون موافقة إسرائيل، بتدمير كامل حقل غاز جنوب فارس بقوة وحجم لم تشهدهما إيران من قبل.

وشدد ترامب على أنه لا يرغب في إعطاء الإذن بهذا المستوى من العنف والدمار بسبب التداعيات طويلة الأمد التي سيتركها على مستقبل إيران، لكن إذا تم استهداف منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر مرة أخرى، فلن أتردد في القيام بذلك.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بالهجوم على حقل بارس للغاز والرئيس الأمريكي أبدى حماسة شديدة لتنفيذ العملية ولكنه تراجع الآن بعد الهجمات الإيرانية الخطيرة على حقول الغاز في دول الخليج، وفقا لروسيا اليوم.