أمريكا تسمح بالتعاملات النفطية مع فنزويلا بشروط محددة



وكالات

أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف عقوباتها على قطاع النفط في فنزويلا، والسماح بإجراء معاملات واسعة مع شركة النفط الحكومية "بي دي في إس إيه".

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن جميع المعاملات مسموح بها بشرط الالتزام بشروط محددة.

تأتي هذه الخطوة في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل حاد نتيجة الحرب في إيران، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ سنوات، جزئيا بسبب تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو أهم طريق لتجارة النفط في العالم.

في هذا السياق، تعود فنزويلا، التي تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، لتستعيد دورها في السوق العالمية.

وبناء عليه، يسمح للشركات الأمريكية مجددا بالقيام بأعمال تجارية واسعة مع الشركة الحكومية الفنزويلية وفروعها.

ومع ذلك، تظل المعاملات المتعلقة بدول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها مستثناة.

كما يجب أن تتم المدفوعات للجهات الحكومية عبر حسابات تحت سيطرة الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.