إعلان

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي "القاهرة–أسيوط" ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:42 م 18/03/2026

اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي "القاهرة–أسيوط"، في نطاق مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث بين قريتي أبويط وانفسط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة"محمد ش. ع." (16 عامًا): اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج، "علاء ش. م." (21 عامًا): اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "خالد أ. س." (21 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر، "أحمد ع. أ." (20 عامًا): باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكسر الذراع والساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم دراجات بخارية الطريق الزراعي القاهرة أسيوط الواسطي مستشفى الواسطي المركزي مديرية أمن بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
جنة الصائم

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية