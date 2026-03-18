أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي "القاهرة–أسيوط"، في نطاق مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث بين قريتي أبويط وانفسط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة"محمد ش. ع." (16 عامًا): اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه مابعد الارتجاج، "علاء ش. م." (21 عامًا): اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "خالد أ. س." (21 عامًا): اشتباه كسر بالذراع الأيسر، "أحمد ع. أ." (20 عامًا): باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكسر الذراع والساق اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.