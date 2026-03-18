سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، على حريق هائل اندلع في عدد من المحلات التجارية بمدينة موط، مركز الداخلة، مخلّفًا خسائر مادية جسيمة لأصحاب تلك المحال، فيما لا تزال الجهات المختصة تجري تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.

تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا عاجلًا من إدارة النجدة يُفيد بنشوب حريق ضخم في عدد من المحلات التجارية بمدينة موط، بمركز الداخلة، حيث أبلغت التقارير الأولية أن النيران التهمت معظم محتويات تلك المحال بشكل كامل.

وعلى الفور، جرى دفع قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

على الصعيد ذاته، دفع قطاع الكهرباء بأطقم فنية متخصصة إلى موقع الحادث لفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة، وذلك تحسبًا لأي ماس كهربائي قد يُفاقم الأوضاع أو يُشعل بؤرًا جديدة للنيران.

كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تواصل الفرق الميدانية أعمال التبريد حتى اللحظة.

كشف شهود عيان أن سرعة الرياح كانت العامل الرئيسي في تسارع انتشار النيران وانتقالها بسرعة لافتة من محل تجاري لآخر، مما أسهم في تضخيم حجم الخسائر المادية لأصحاب المحال المتضررة، ولا يزال جرى حصر تلك الخسائر بصورة دقيقة.