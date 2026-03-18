إعلان

حريق يلتهم محلات تجارية في الوادي الجديد -صور

كتب : محمد الباريسي

09:01 م 18/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق بمحلات التجارية
  • عرض 5 صورة
    محاولات لاخماد النيران بمحلات التجارية
  • عرض 5 صورة
    حريق بمحلات تجارية بمدينة موط بالداخلة
  • عرض 5 صورة
    حريق بمحلات تجارية بمدينة موط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، على حريق هائل اندلع في عدد من المحلات التجارية بمدينة موط، مركز الداخلة، مخلّفًا خسائر مادية جسيمة لأصحاب تلك المحال، فيما لا تزال الجهات المختصة تجري تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.

تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا عاجلًا من إدارة النجدة يُفيد بنشوب حريق ضخم في عدد من المحلات التجارية بمدينة موط، بمركز الداخلة، حيث أبلغت التقارير الأولية أن النيران التهمت معظم محتويات تلك المحال بشكل كامل.

وعلى الفور، جرى دفع قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

على الصعيد ذاته، دفع قطاع الكهرباء بأطقم فنية متخصصة إلى موقع الحادث لفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة، وذلك تحسبًا لأي ماس كهربائي قد يُفاقم الأوضاع أو يُشعل بؤرًا جديدة للنيران.

كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تواصل الفرق الميدانية أعمال التبريد حتى اللحظة.

كشف شهود عيان أن سرعة الرياح كانت العامل الرئيسي في تسارع انتشار النيران وانتقالها بسرعة لافتة من محل تجاري لآخر، مما أسهم في تضخيم حجم الخسائر المادية لأصحاب المحال المتضررة، ولا يزال جرى حصر تلك الخسائر بصورة دقيقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
شئون عربية و دولية

"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل
شئون عربية و دولية

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية