تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، استعدادات المحافظة لمجابهة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.



وتناول الاجتماع الإجراءات المتخذة حاليًا لمواجهة الظروف الجوية الطارئة مؤكّدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المدن، والحرص على المرور الدوري على أعمال الحماية من أخطار السيول، بما في ذلك السدود والبحيرات الصناعية.



كما شدد على أهمية تطهير مخرات السيول من الأتربة والأحجار والعوائق الأخرى بشكل دوري، على أن يجري مباشرة هذه الأعمال بعد عيد الفطر المبارك، مع إعداد تقارير شاملة توضح جاهزية المحافظة للتعامل مع أي طارئ.



وأشار المحافظ إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص المحافظة على متابعة كافة الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والممتلكات، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال فترات الطوارئ.



وشهدت كافة مدن المحافظة اليوم أجواء غايمة على مدار اليوم نتيجة لتكاثف السحب، وتساقط أمطار غزيرة بمدن طور سيناء وسانت كاترين.