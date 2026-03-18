أوقاف جنوب سيناء تطلق مسابقة "الأصوات المتميزة" لاكتشاف مواهب القرآن الكريم

كتب : رضا السيد

08:37 م 18/03/2026
    أعمال اللجنة
أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات مسابقة "الأصوات المتميزة"، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف ورعاية أصحاب الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم، والارتقاء بالمستوى الدعوي داخل مساجد المحافظة.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن المسابقة يجري بواسطة لجنة متخصصة لاختيار الأصوات المتميزة من الأئمة وخطباء المكافأة، بحضور عدد من القيادات الدعوية بالمديرية، ومنها الشيخ ماجد راضي، مدير المتابعة، والشيخ حسين الراوي، مسؤول شؤون القرآن الكريم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح ليوم، أن اللجنة استمعت إلى المتقدمين وفقًا لمعايير علمية دقيقة، وتتضمن المسابقة إتقان أحكام التجويد، وضبط مخارج الحروف، وجودة الأداء الصوتي، إلى جانب القدرة على التأثير والخشوع أثناء التلاوة، بما يحقق رسالة القرآن الكريم في النفوس.

وأكد أن اللجنة تستهدف اختيار أفضل العناصر المتميزة التي يمكن الاستعانة بها في إحياء الشعائر والمناسبات الدينية المختلفة، بما يسهم في نشر النموذج الصحيح للتلاوة المصرية الأصيلة، والتي تعتمد على الجمع بين جمال الصوت وصحة الأداء.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لاكتشاف المواهب القرآنية ودعمها، وإعداد جيل متميز من القراء القادرين على تمثيل الأوقاف في المحافل الرسمية والدينية، بما يعزز من نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم.

جنوب سيناء مديرية الأوقاف مسابقة الأصوات المتميزة

