عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، و كامل علي غطاس السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المختصة.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.



وشدد المحافظ على أهمية رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، مع تفعيل خطط الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة، مع توفير البدائل الوظيفية لضمان استمرارية الخدمات دون تأثر.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الميدانية لمنع استغلال إجازة العيد في أعمال البناء المخالف، مع الإزالة الفورية للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التهاون في هذا الملف.

وفي ملف السلامة، شدد على مراجعة الحالة الفنية للمعديات النيلية والتأكد من توافر اشتراطات الأمان، إلى جانب تكثيف الرقابة على ألعاب الأطفال والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة محطات مياه الشرب ومآخذ المياه لضمان الجودة وانتظام الضخ، مع التأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز وعدم وجود أزمات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمستودعات.

كما وجه باستمرار العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة خلال إجازة العيد، مع متابعة نسب الإنجاز وتذليل العقبات لتحقيق الصالح العام.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين خلال احتفالات العيد.