شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد لطفي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر تدشين مشروع بحثي رائد لتحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني ضمن مبادرة «Waste to Wealth»بمدينة نويبع، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبدوية بجنوب سيناء، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية والباحثين.

وجرى استعراض أهداف المشروع وأبعاده التنموية والبيئي، حيث قدمت الدكتورة نهى مصطفى، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، ومدير المشروع البحثي، شرحًا تفصيليًا للمشروع، باعتباره مشروعًا بحثيًا مشتركًا يُنفذ بالتعاون بين أربع جامعات من مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية وإنجلترا، وتحت إشراف الدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات.

وتناول العرض فكرة المشروع وأهدافه العلمية وآليات تنفيذه، وأهمية تحويل المخلفات الزراعية إلى علف حيواني ذي قيمة اقتصادية، مع استعراض الأثر البيئي والتنموي المتوقع، ودور المشروع في دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن المشروع يمثل نموذجًا حقيقيًا لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ويعكس تكاملًا ناجحًا بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الأكاديمي لخدمة المجتمع.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تستهدف حماية البيئة وتعظيم الموارد المتاحة، ودعم المجتمعات البدوية، لافتًا إلى أن اختيار جنوب سيناء كمجال تطبيقي لهذا المشروع يؤكد ما تمتلكه من فرص واعدة وطبيعة فريدة.

وأكد المحافظ، على دعم المحافظة للمزارع البيئية والمشروعات الجادة، ومساندة شباب نويبع والأسر المشاركة في تعمير المنطقة، مع العمل على تقنين أوضاع هذه المشروعات وتذليل العقبات أمامها لضمان استدامتها.

كما شدد على حرص المحافظة على توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري، مرحبًا بكافة المبادرات التي تعود بالنفع على المواطن والبيئة في آنٍ واحد.

ومن جانبه أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بالمستوى العلمي للمشروع، وبالدور الريادي الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في ربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية واعية للتعامل مع القضايا البيئية وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية حقيقية.

ووجّه الأمين العام، الشكر لمحافظة جنوب سيناء على دعمها الكامل للمشروع واحتضانها للتطبيق الميداني، مثمنًا التعاون المثمر مع المحافظة والجامعة، ومؤكدًا أن اتحاد الجامعات العربية يعتز بدعم مثل هذه النماذج البحثية القابلة للتوسع والتطبيق في مختلف الدول العربية.

وأعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن اعتزازه بتدشين هذا المشروع البحثي النوعي، مؤكدًا أنه يجسد التزام الجامعة بدورها العلمي والمجتمعي، وربط البحث الأكاديمي بقضايا المجتمع واحتياجاته.

وأشار رئيس الجامعة البريطانية، إلى أن المشروع يمثل باكورة تعاون بحثي مشترك بين الجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، واستمرارًا للتعاون مع محافظة جنوب سيناء من خلال تقديم منح مجانية سنوياً لأوائل الثانوية العامة ، ودعم مشروعات التنمية المستدامة مثل محطة تحلية المياه بقرية الغرقانة بنقب وبما يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي العربي والدولي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به محافظة جنوب سيناء في تهيئة بيئة تطبيقية حقيقية للمشروعات البحثية ذات الأثر التنموي .

وقام محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق له بزيارة إلى مزرعة بمدينة نويبع، لمتابعة تطبيق المشروع على أرض الواقع، والاطلاع على آليات الاستفادة من المخلفات الزراعية داخل المزرعة وتحويلها إلى علف حيواني، في نموذج عملي يعكس التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين المشاركين، تأكيدًا على عمق التعاون والشراكة بين محافظة جنوب سيناء والجامعة البريطانية في مصر واتحاد الجامعات العربية، ودعمًا لاستمرار العمل المشترك في المشروعات التنموية المستقبلية.