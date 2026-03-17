

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إثر تلقيهم نبأ معلم توفى بشكل مفاجئ داخل مسكنه بعد العثور على جثمانه في مسكنه.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول عثور أهالي على أيمن عبدالحكيم عبدالرحمن سويلم، معلم، ويقيم بمدينة دسوق جثة هامدة.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة مأمور القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثمان المعلم المتوفي مسجاه على الأرض وبكامل ملابسه تي شيرت أحمر، وبنطال ترنج أزرق اللون، دون وجود أي علامات تثير الشكوك داخل مسكنه بعد التأكد من سلامة نوافذها.

جرى نقل جثة المعلم المتوفي إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين أنه لا توجد أي إصابات ظاهرية عليه، ويرجح سبب الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب.

وبسؤال ذويه قرروا أنهم طوال أمس الإثنين انقطع تواصله معهم، وبمحاولتهم التواصل معه لم توجد استجابة في الردود عليهم مع انقطاعه عن التوجه لعمله بالمدرسة ما أثارهم الشكوك وتوجههم إلى مسكنه وبفتح باب المسكن عثروا عليه ملقيًا على الأرض دون وجود أي علامات حيوية فيه.

جرى إيداع جثة المعلم المتوفي بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء في المعلم الراحل إذ دون رواد "الفيسبوك" كلمات الحزن المؤثرة على رحيله نظرًا للشعبية الجارفة التي كان يتمتع بها المعلم الراحل بين الأوساط التعليمية في مدينة دسوق، والمجتمع المدني بالمدينة.